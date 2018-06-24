Победа Германии: реакция болельщиков

Немецкие болельщики, наблюдавшие в сочинской фан-зоне за матчем Германия-Швеция, испытали резкий перепад в настроении, от глубокой депрессии до бурной эйфории, после того как в добавленное время Тони Кроос забил со штрафного мяч в ворота шведов и тем самым спас национальную сборную от непрохождения в плей-офф Чемпионата мира по футболу.