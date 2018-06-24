Немецкие болельщики, наблюдавшие в сочинской фан-зоне за матчем Германия-Швеция, испытали резкий перепад в настроении, от глубокой депрессии до бурной эйфории, после того как в добавленное время Тони Кроос забил со штрафного мяч в ворота шведов и тем самым спас национальную сборную от непрохождения в плей-офф Чемпионата мира по футболу.
Победа Германии: реакция болельщиков
Победа Германии: реакция болельщиков
Франк Фенгер, немецкий болельщик: "Невероятно! На 95-й минуте. Тони Кроос. Никто уже на это не рассчитывал. Фантастика. Отличная атмосфера, отличный город. Мы очень рады. Мы из Германии и очень рады быть здесь. Спасибо России!"
Анна Ларссон, шведская болельщица: "Да, мне очень грустно. Нам оставалось совсем немного, совсем чуть-чуть... Я считаю, что Швеция играла лучше. Мы еще выиграем у Мексики и в конце концов завоюем золото!"