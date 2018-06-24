Две недели в американском центре по содержанию нелегальных мигрантов провела 19-летняя француженка Седелла Роман. Приехавшая в местечко Уайт Рок на границе Канады и США, где проживает ее мать, девушка собиралась вплотную заняться английским.
Вечерняя пробежка до тюрьмы довела
Вечерняя пробежка до тюрьмы довела
Однажды, во время вечерней пробежки, она случайно пересекла границу. Возвращаясь домой, Седелла была задержана сотрудниками Таможенной службы и пограничной охраны США (Customs and Border Protection). Поскольку при ней не было документов, ее увезли до выяснения всех обстоятельств.
Так, не веря в реальность происходящего, девушка оказалась в ночь на 22 мая в центра по содержанию нелегалов "Такома" в штате Вашингтон. Как она рассказала позже французским СМИ, Седелла оказалась в "настоящей тюрьме", окруженной колючей проволокой и охраняемой собаками, где в камере на 60 мест ютились около 100 человек.
И хотя уже через два дня ее мать приехала в Такому со всеми необходимыми документами, проверка личности Седеллы заняла еще 10 дней, поскольку США обратились к властям Канады, а те переадресовали запрос Франции.
На просьбу французских СМИ прокомментировать задержание 19-летней француженки и ее столь длительное для простой проверки нахождение в заключении, в Таможенной службе и пограничной охране США ответили, что "индивид, находящийся поблизости от границы двух государств, несет полную ответственность за то, чтобы не пересечь ее незаконно" (AFP).
В довершение всего, выйдя на свободу, Седелла узнала, что отныне ей запрещен въезд в США.