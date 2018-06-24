Вечерняя пробежка до тюрьмы довела

Две недели в американском центре по содержанию нелегальных мигрантов провела 19-летняя француженка Седелла Роман. Приехавшая в местечко Уайт Рок на границе Канады и США, где проживает ее мать, девушка собиралась вплотную заняться английским.

Однажды, во время вечерней пробежки, она случайно пересекла границу. Возвращаясь домой, Седелла была задержана сотрудниками Таможенной службы и пограничной охраны США (Customs and Border Protection). Поскольку при ней не было документов, ее увезли до выяснения всех обстоятельств.

Так, не веря в реальность происходящего, девушка оказалась в ночь на 22 мая в центра по содержанию нелегалов "Такома" в штате Вашингтон. Как она рассказала позже французским СМИ, Седелла оказалась в "настоящей тюрьме", окруженной колючей проволокой и охраняемой собаками, где в камере на 60 мест ютились около 100 человек.

И хотя уже через два дня ее мать приехала в Такому со всеми необходимыми документами, проверка личности Седеллы заняла еще 10 дней, поскольку США обратились к властям Канады, а те переадресовали запрос Франции.

На просьбу французских СМИ прокомментировать задержание 19-летней француженки и ее столь длительное для простой проверки нахождение в заключении, в Таможенной службе и пограничной охране США ответили, что "индивид, находящийся поблизости от границы двух государств, несет полную ответственность за то, чтобы не пересечь ее незаконно" (AFP).

В довершение всего, выйдя на свободу, Седелла узнала, что отныне ей запрещен въезд в США.