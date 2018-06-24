Вот этот жест, изображающий двуглавого орла с герба Албании, может стать причиной наказания швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири. Так спортсмены, родившиеся в семьях косовских албанцев, праздновали голы в матче чемпионата мира против команды Сербии. Произошедшее не прошло мимо Дисциплинарного комитета ФИФА, который открыл расследование в отношении игроков на предмет политической полдоплеки их действий.
Жесты на поле: эмоции или провокация?
Жесты на поле: эмоции или провокация?
Клаудио Сульсер, представитель штаба сборной Швейцарии: "Нельзя это видеть в исключительно черных, или белых тонах. Это вопрос интерпретации. Во всяком случае, для меня это не политическое заявление. Но, конечно, здесь я субъективен. Посмотрим, что скажет ФИФА".
Болельщики сборной Сербии освистали швейцарских игроков. В связи с поведением фанатов в отношении Федерации футбола Сербии также начато расследование. В минувшую пятницу сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1. Джака сравнял счет, Шакири забил победный гол.