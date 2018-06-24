Жесты на поле: эмоции или провокация?

Вот этот жест, изображающий двуглавого орла с герба Албании, может стать причиной наказания швейцарских футболистов Гранита Джаки и Джердана Шакири. Так спортсмены, родившиеся в семьях косовских албанцев, праздновали голы в матче чемпионата мира против команды Сербии. Произошедшее не прошло мимо Дисциплинарного комитета ФИФА, который открыл расследование в отношении игроков на предмет политической полдоплеки их действий.