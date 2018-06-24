Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл гонку 8-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третье - финн Кими Райкконен из "Феррари". Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин стал 15-м. Гран-при Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года.
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Хэмилтон вышел в лидеры зачета гонщиков с 145 очками. Второе место занимает немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (131), третье - австралийский пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо (96).
В кубке конструкторов по итогам восьми этапов сезона лидирует команда "Мерседес", имеющая в своем активе 237 очков. На втором месте идет Феррари. Третью строчку занимает команда "Ред Булл". Следующий этап Гран-при пройдет с 29 июня по 1 июля в Австрии.