Медицинские учреждения города Ходейда в Йемене с большим трудом справляются с потоком раненных, испытывая острый дефицит лекарств и продуктов питания.
В осажденной Ходейде не хватает лекарств и продовольствия
В осажденной Ходейде не хватает лекарств и продовольствия
С 13 июня Ходейду, находящуюся под контролем сформированного хуситами Верховного Политического Совета Йемена, штурмуют войска коалиции во главе с Саудовской Аравией. С начала штурма в городе погибли по меньшей мере 280 человек, тысячи горожан были вынуждены покинуть свои дома.
Несмотря на то, что в четверг Красный Крест смог доставить в город гуманитарную помощь, международные организации предупреждают о близящейся гуманитарной катастрофе в Йемене, из-за того, что аравийская коалиция блокирует поставки в страну товаров первой необходимости. Ходейда является главным морским портом Йемена. Через город в страну поставляется до 90% продуктов питания.