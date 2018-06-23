Тысячи человек вышли на улицы испанского города Памплона, чтобы выразить протест против выхода на свободу под залог пяти мужчин известных как "стая волков". Они были задержаны два года назад по обвинению в групповом изнасиловании.
Протест против освобождения "стаи волков"
Протест против освобождения "стаи волков"
В апреле с пятерых подсудимых были сняты обвинения в изнасиловании. Они были приговорены к 9-летнему заключению по более мягкой статье о принуждении к сексу. Приговор не окончательный – обвинение и защита его обжаловали.
Сара Наила, организатор демонстрации: "Мы вышли на демонстрацию, потому что законы нашей страны не защищают женщин. Когда мы услышали об освобождении этих людей, мы испытали страх, а также гнев, которые и вывели нас на сегодняшнюю акцию протеста. Потому что правоохранительная система не защищает нас".
Два года назад жертвой преступников стала 18-летняя девушка. Нападавшие сделали видеозапись своих действий.
Судья, принимавший решение о выпуске подсудимых под залог, счёл, что, так как их имена всем известны, опасности совершения ими нового преступления не существует.