Долгожданный момент для саудовских женщин. С воскресения они могут, не опасаясь наказания, самостоятельно сесть за руль автомобиля и выехать на дорогу. До сих пор Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где у женщин не было такого права. Снятие запрета было анонсировано только в сентябре прошлого года.
Саудовские женщины садятся за руль
Саудовские женщины садятся за руль
Предвкушая то счастливое время, когда они смогут ездить, в том числе за покупками, без надзора мужа, тысячи саудовских женщин поспешили записаться в школы вождения.
Женщина, получившая права: «Очень рада, потому что мы дожидались этого очень долго».
Ученица автошколы: «Как только я узнала, что мы теперь можем водить, я сразу сказала: "запишите меня". Даже если я никуда не поеду, у меня будет чувство, что "если надо будет, я смогу"».
Келли Кобиэлла, NBC News: «Десятки тысяч женщин поступили в автошколы и сотни из них уже получили права. Все женщины, с которыми мы беседовали сказали, что собираются выехать на дорогу как только пробьет полночь, чтобы отметить наступление новой эры».