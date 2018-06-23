Саудовские женщины садятся за руль

Долгожданный момент для саудовских женщин. С воскресения они могут, не опасаясь наказания, самостоятельно сесть за руль автомобиля и выехать на дорогу. До сих пор Саудовская Аравия была единственной страной в мире, где у женщин не было такого права. Снятие запрета было анонсировано только в сентябре прошлого года.