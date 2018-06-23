Около 100 тысяч человек, согласно газете Guardian, вышли на улицы Лондона с протестным маршем против Брексита. Во вторую годовщину референдума о выходе Великобритании из Евросоюза протестующие потребовали провести публичное голосвание. Параллельно прошла акция сторонников Брексита под названием "Марш единства и свободы", которая собрала несколько сотен человек.
100-тысячный марш против "брексита"
100-тысячный марш против "брексита"
Представитель организации Open Britain Джеймс МакГрори говорит, что "люди злятся, что правительство делает полный бардак с Брекситом". Он полагает, что пришедшие чувствуют, что правительство не сдержит обещания, в частности о дополнительном финансировании системы здравоохранения.
Парламент уже утвердил законопроект о Брексите, а формально выход королевства из ЕС состоится в конце марта 2019 года.