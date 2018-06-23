Поводом к неформальному саммиту в Брюсселе, где европейские лидеры обсудят тему миграции, стало положение дел в Средиземном море. Но, похоже, в Европе забыли о том, сколько нелегальных беженцев скопилось на так называемом Балканском маршруте, официально закрытом в 2016 году. Велика-Кладуша - местечко на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Здесь живут порядка тысячи мигрантов. Население городка - порядка шести тысяч человек. Путь на Запад мигрантам отрезан: из Словении и Хорватии их отправляют в Боснию.
Мигранты: забытый Балканский маршрут?
Мигранты: забытый Балканский маршрут?
"Просто откройте нам дорогу. Нам нужно в Италию, Францию, Германию. Мы не хотим оставаться в Словении или Хорватии", - говорит мигрант.
Другой беженец обращается к канцлеру ФРГ: "Пожалуйста, Меркель, открой границу! Мы (ее открыть) не можем!"
Этот лагерь, у городка Велика-Кладуша, устроили сами мигранты. Местные жители, которые еще недавно тепло принимали беженцев, теперь высказывают недовольство.
Студентка Уна Льяич:
"Не очень хорошие вещи тут стали случаться. Мигранты в отчаянии. Вот однажды ночью убийство было, потом потасовка, драка с ножом. Мы стали бояться".
Йорген Самсо, euronews: "Все внимание сейчас приковано к Брюсселю, где европейские лидеры будут говорить о мигрантах, стремящихся попасть в Европу, пересекая Средиземное море, в то время как оживает Балканский маршрут и прокладываются новые пути. Здесь, городке Велика-Кладуша, мигранты чувствуют себя забытыми и заброшенными. Это место стало практически тупиком для беженцев, которые не могут продвинуться на запад через Хорватию и Словению. Вместе с разочарованием здесь растет напряженность".