Мигранты: забытый Балканский маршрут?

Поводом к неформальному саммиту в Брюсселе, где европейские лидеры обсудят тему миграции, стало положение дел в Средиземном море. Но, похоже, в Европе забыли о том, сколько нелегальных беженцев скопилось на так называемом Балканском маршруте, официально закрытом в 2016 году. Велика-Кладуша - местечко на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Здесь живут порядка тысячи мигрантов. Население городка - порядка шести тысяч человек. Путь на Запад мигрантам отрезан: из Словении и Хорватии их отправляют в Боснию.