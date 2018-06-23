ЕС: кто заберет мигрантов c Lifeline?

Италия вот уже второй раз за последние две недели отказывается пускать в свои порты судно с мигрантами. На этот раз в Средиземном море с двумя стами беженцами на борту дрейфует Lifeline ("Лайфлайн"). Это судно неправительственной организации оказало помощь мигрантам, потерпевшим бедствие в Сицилийском проливе. Мальта также не желает открывать порты для Lifeline. Ранее Италия и Мальта отказались принять 600 беженцев с Aquqrius. Нелегалов в итоге приютила Испания.