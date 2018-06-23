Соединённые Штаты и Южная Корея договорились приостановить на неопределённый срок проведение совместных военных учений. Эта договорённость выполняет обещание, данное президентом США Дональдом Трампом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в ходе сингапурского саммита 12 июня. Заявление о прекращении учений было сделано Пентагоном в пятницу.
Разрядка напряженности в Корее
Разрядка напряженности в Корее
В тот же день делегации Северной и Южной Корей договорились возобновить практику встреч семей, разорванных демилитаризованной зоной. Последний раз родственники с севера и юга встречались три года назад. Новые встречи родственников, не видевших друг друга с начала 1950-х гг., будут происходить с 20 по 26 августа.
Заметные успехи в процессе мирного урегулирования на Корейском полуострове происходят в результате встреч лидеров двух Корей в апреле и мае и июньского американо-северокорейского саммита в Сингапуре, на которых стороны договорились стремиться к заключению мирного договора и к ядерному разоружению КНДР.