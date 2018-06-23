По меньшей мере 83 человека получили ранения в столице Эфиопии Аддис-Абебе в результате взрыва, прогремевшего во время митинга в поддержку нового премьер-министра Абия Ахмеда. Об этом сообщили власти, уточнив, что жертв нет.
Аддис-Абеба: взрыв на митинге
Аддис-Абеба: взрыв на митинге
По словам очевидцев, во время мероприятия кто-то бросил гранату в сторону сцены, где находился премьер. Сам он не пострадал. Абий Ахмед заявил, что взрыв совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии.
Вступивший в должность главы кабинета в начале апреля Ахмед провел в стране ряд политических и экономических реформ и договорился с Саудовской Аравией об освобождении около тысячи эфиопских заключенных. Недавно правительство Эфиопии заявило о готовности положить конец многолетнему конфликту с Эритреей, унесшему жизни около ста тысяч человек.