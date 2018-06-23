BMW грозится уйти из Великобритании после "брексита"

Немецкий автопроизводитель BMW выступил с предупреждением, что он может закрыть свои предприятия на территории Великобритании после выхода этой страны из Европейского союза. В Британии BMW принадлежат дочерние компании Mini и Rolls Royce, на которых работают около 8 тысяч человек. BMW просит разъяснений относительно будущей таможенной политики. Ранее с предупреждением об уходе из Великобритании выступила авиастроительная корпорация Airbus.