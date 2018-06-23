Немецкий автопроизводитель BMW выступил с предупреждением, что он может закрыть свои предприятия на территории Великобритании после выхода этой страны из Европейского союза. В Британии BMW принадлежат дочерние компании Mini и Rolls Royce, на которых работают около 8 тысяч человек. BMW просит разъяснений относительно будущей таможенной политики. Ранее с предупреждением об уходе из Великобритании выступила авиастроительная корпорация Airbus.
BMW грозится уйти из Великобритании после "брексита"
BMW грозится уйти из Великобритании после "брексита"
Правительство Терезы Мэй неоднократно заверяло промышленников, что им не стоит опасаться постбрекситных условий торговли, но при этом настаивало на выходе из таможенного союза ЕС. Новая торговые соглашения должны конкретизироваться до марта 2019 г., когда Великобритания официально выйдет из Евросоюза.