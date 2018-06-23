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Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2

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Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2

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REUTERS/Carl Recine
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Второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Бельгией и Тунисом завершился счетом 5-2 в пользу бельгийцев. Игра состоялась на стадионе "Спартак" в Москве.

Первый гол в ворота тунисцев забил полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар, позже он забил еще один гол, дважды попасть в ворота сборной Тунису удалось Лукаку, последний мяч в копилку бельгийской сборной принес Батшуайи.

Тунису удалось отыграть лишь два мяча - их забили Дилан Брон и Вахби Хазри.