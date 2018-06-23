Второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Бельгией и Тунисом завершился счетом 5-2 в пользу бельгийцев. Игра состоялась на стадионе "Спартак" в Москве.
Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2
Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2
Первый гол в ворота тунисцев забил полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар, позже он забил еще один гол, дважды попасть в ворота сборной Тунису удалось Лукаку, последний мяч в копилку бельгийской сборной принес Батшуайи.
Тунису удалось отыграть лишь два мяча - их забили Дилан Брон и Вахби Хазри.