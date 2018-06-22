ООН опасается новой вспышки холеры в йеменском городе Ходейда, где осложнилась гуманитарная ситуация из-за эскалации боев. Если система подачи воды в Ходейде выйдет из строя хотя бы в одном из пригородов, холера может молниеносно распространиться, предупреждают эксперты.
Ходейда: ООН опасается вспышки холеры
Ходейда: ООН опасается вспышки холеры
В шести округах Ходейды, как сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения, планируется вакцинировать от холеры более 800 тысяч человек.
С 2016 года в Йемене предположительно были зарегистрированы более одного миллиона случаев холеры. Болезнь унесла жизни по меньшей мере двух тысяч человек.
Вот уже около четырех лет в Йемене идет противостояние между мятежниками хуситами и правительственными силами, которые поддерживает Аравийская коалиция. Конфликт сопровождается тяжелым гуманитарным кризисом: две трети населения страны нуждаются в помощи. Свыше 8 миллионов йеменцев находятся на грани смерти от голода.