Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 1:2. Встреча прошла в Калининграде в пятницу.
Сербия - Швейцария - 1:2
Сербия - Швейцария - 1:2
Счет в матче на 5-й минуте открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. Отыграться швейцарцам удалось в начале второго тайма - на 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака. Победный же гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири.
Таким образом сборная Швейцарии одержала первую победу на турнире, в ее активе 4 очка. В группе Е швейцарцы идут на втором месте после Бразилии. Сербы с 3 очками занимают третье место. Костариканцы очков не набрали и уже лишились шансов на выход в плей-офф.
В следующем матче сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики в Нижнем Новгороде. Сербы в заключительном туре группового этапа встретятся с бразильцами в Москве на стадионе "Спартак". Оба матча пройдут 27 июня.