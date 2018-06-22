Радость для сборной Нигерии и большое разочарование для болельщиков из Исландии. Встреча двух команд в пятницу во втором туре группового этапа завершилась со счетом 2:0 в пользу нигерийцев.
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
Быстрые атаки, уверенная игра в обороне - сборная Нигерии была явно сильней соперника. Не помог даже назначенный арбитром в конце второго тайма встречи пенальти в ворота нигерийцев: хавбек сборной Исландии Гильфи Сигурдссон не смог его реализовать, пробив выше ворот.
После игры Нигерия вышла на второе место в Группе D и имеет неплохие шансы обыграть Аргентину в заключительном матче группового тура 26 июня в Санкт-Петербурге.
В тот же день Исландия встретится с Хорватией - действующим лидером в группе D.