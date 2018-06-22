ЧМ-2018: за мечтой на метро

Как известно, метро - главный способ передвижение в Москве, а для иностранных гостей еще и достопримечательность.

Однако с непривычки можно легко растеряться от количества станций - их более 200. Специально к ЧМ-2018 правительство Москвы предприняло немало усилий, чтобы облегчить задачу иностранным болельщикам добраться из точки А в точку В.

Справляется ли московское метро с сотнями тысяч новых пассажиров, приехавших на мундиаль?

"Я и раньше был в Москве, и мне было сложно ориентироваться. Однако к чемпионату мира все изменилось, появилось больше указателей, в том числе на полу - это помогает", - говорит Том, болельщик из Англии.

На оживленных станциях дежурят волонтеры, которые на английском и других языках помогают болельщикам найти нужное направление. Но и это еще не все. Приятным сюрпризом для болельщиков, да и самих москвичей стала трансляция в прямом эфире матчей ЧМ.

Конечно, не фан-зона, но очень удобно говорят любители футбола, учитывая, что матчи проходят в 11 городах России.