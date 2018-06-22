Любви к футболу все возрасты покорны. Тран Хоп – старейший болельщик Чемпионата мира по футболу 2018 года. Ему 95 лет и он приехал в Россию из деревни, расположенной в провинции Хатинь, в центральном Вьетнаме.
Старейший болельщик чемпионата
Старейший болельщик чемпионата
Его страна не участвует в чемпионате, поэтому Тран Хоп болеет за страну-хозяйку, где проживают 20 членов его семьи.
Тран Хоп: "Я очень рад навестить здесь моих детей и заодно посмотреть крупнейший футбольный турнир в мире".
Многочисленные родственники также рады приезду дедушки Хопа, так как преклонный возраст уже не позволяет ему слишком часто навещать в России своих детей и внуков.