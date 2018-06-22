Болельщики сборной Исландии, верные духу древних викингов, не устрашились долгого пути и добрались до Волгограда своим ходом. Правда, в качестве средства передвижения они избрали не драккар, а автомобиль "Нива".
Из Рейкьявика в Волгоград на "Ниве"
Из Рейкьявика в Волгоград на "Ниве"
Почтальон Кристбьерн Хилмир Кьяртансон и студент кинематографического факультета Греттар Йонссон проделали путь от Рейкьявика до города на Волге ровно за две недели.
Греттар Йонссон: "Взять российскую машину, которая не славиться своей надёжностью, и отправится в долгое путешествие из Исландии в Россию, на мероприятие, которое проходит за тридевять земель, преодолевая большие расстояния между городами, это звучит безумно, но это очень круто. Это просто великолепная идея!"
Исландцы окрасили своего стального коня в цвета национального флага, затем на пароме добрались до Дании, после чего пересекли Германию, Польшу, Литву, Латвию. Первый матч своей сборной они смотрели в Москве на экране, но все следующие – в Волгограде и Ростове-на-Дону – увидят живьём, на трибунах стадионов.