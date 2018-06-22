Из болельщиков в беженцы

Тысячи любителей футбола приезжают в Россию для того, чтобы своими глазами увидеть спортивные баталии, проходящие в рамках Чемпионата мира. Фанаты оформляют паспорт болельщика - fan ID, позволяющий въехать на территорию РФ без визы. В последние дни такими документами воспользовались несколько человек, с целью попасть в Европу и запросить там статус беженца.