Тысячи любителей футбола приезжают в Россию для того, чтобы своими глазами увидеть спортивные баталии, проходящие в рамках Чемпионата мира. Фанаты оформляют паспорт болельщика - fan ID, позволяющий въехать на территорию РФ без визы. В последние дни такими документами воспользовались несколько человек, с целью попасть в Европу и запросить там статус беженца.
Из болельщиков в беженцы
Из болельщиков в беженцы
Как сообщили, в частности финские пограничники, с начала прошлой недели при попытке незаконного пересечения границы с Финляндией были задержаны пять псевдоболельщиков. Это были выходцы из Нигерии, Марокко и Китая. Двоих остановили на паспортном контроле. Трое вышли к границе через лес. У каждого имелись паспорта болельщиков. Пограничники полагают, что подобные случаи будут повторяться.
Проникнуть в Евросоюз с паспортом болельщика мигранты пытаются также через территорию Белоруссии и Польши.