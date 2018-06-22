Греция празднует завершение эры экономии, а премьеру Алексису Ципрасу пришлось надеть галстук. Политик отказывался носить официальные аксессуары, но обещал изменить привычке, если Афины справятся с долговой проблемой.
Кризис пройден: Ципрасу пришлось надеть галстук
Кризис пройден: Ципрасу пришлось надеть галстук
После объявления о выходе из кризиса Ципрас появился в афинском дворце Заппейон в бордовом галстуке. Он пообещал уже со следующего года сократить налоги, провести переоценку минимального размера оплаты труда и постепенно вернуть Грецию к принципам социального государства. «Наша страна перевернула страницу, экономия должна смениться социальной справедливостью», — заявил Ципрас.
По решению Еврогруппы, Грецию на десять лет освобождают от выплаты процентов, при этом на тот же срок продлевается возвращение долгов Европейскому фонду финансовой стабильности. Последний транш в рамках программ помощь должен почти утроить так называемую «подушку безопасности» греческого бюджета.
Министр труда Греции Эфи Ахциоглу отметила, что «решение Еврогруппы обеспечивает экономический баланс в стране, причём не только на ближайшее время, но ещё и в средне- и долгосрочной перспективе».
По словам министра энергетики и экс-министра финансов Греции Йоргоса Статакиса, «создана благоприятная обстановка для будущего развития греческой экономики».
Меры экономии называли одним из важнейших факторов внутренней политики Греции. Бюджетные реформы спровоцировали массовые протесты с лозунгами против Евросоюза.