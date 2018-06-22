В Казахстане спели на высоте

Алма-Ата - крупнейший город Казахстана, его культурная столица, обязательная для посещения для тех, кто интересуется Средней Азией. Хороший повод приехать - проводимый здесь музыкальный фестиваль "Звезда Азии" . "Звезду" зажигают раз в год на высокогорном катке "Медеу": в этом сезоне фестиваль собрал свыше 30 тысяч человек.

Ассель Иссаева, "Улытау": "Название нашей группы в переводе с казахского звучит как "великая гора". К тому же это - место, где образовалось Казахское Ханство. В том, что мы открываем фестиваль, наверное, есть какой-то символический смысл".

Одной из главных темой фестиваля стала национальная музыка и песни Великой Степи, в том числе и современная трактовка народных композиций. Но не только. Казахская группа Med men, к примеру, ищет вдохновение в корейском К-попе.

Арон, Med men: "Это - новая волна, надеемся, что она понравится всему миру, охватит весь мир. Это - К-поп".

Почетным гостем фестиваля стал Араш, исполнитель иранско-шведского происхождения. Он получил известность благодаря композиции Вoro Вoro, которую написал после тяжелого разрыва отношений и частичной потери голоса.

Араш, певец: "Я всегда стараюсь передать через музыку любовь. Сделать людей счастливее - пусть всего на пять минут. Если получилось, значит, я хорошо отработал. Именно в этом я вижу свою миссию".

В 2007 году группа "Серебро" заняла третье место на конкурсе "Евровидение". С тех пор число ее поклонников выросло в геометрической прогрессии, несмотря на смену исполнительского состава. Появление трио девушек на фестивале в Казахстане стало одним из долгожданных событий.

Ольга Серябкина, "Серебро": "Что касается организации, то все - просто супер! Мы сегодня чувствуем себя принцессами. нам очень классно".

Харизматичная исполнительница из Индии Ишита Чакрварти знаменита работой на стыке жанров - традиционное индийское пение с элементами джаза, в который певица, по собственному признанию, влюблена.

Ишита Чакрварт, певица: "То, что вы слышали - это индийский фьюжн с элементами ар-н-би, хип-хопа, джаза. У меня невероятная группа, ребята с опытом работы в разных музыкальных направлениях. Мы - очень современные исполнители, это важно, и мы хотим пробовать себя в разной музыке".

Здесь, на высоте в 1700 метров, дует приятный ветер. Горный пейзаж становится естественной декорацией красочного действа, объединившего в Алма-Ате самые разные музыкальные начинания - от воспроизведения фольклорного наследия до смелых экспериментов с прицелом на завтрашний день.

Из года в год фестиваль наращивает масштаб и технологический арсенал: в этом сезоне концерты с катка "Медеу" транслировались в прямом эфире в 100 странах мира.