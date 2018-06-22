Бразилия - Коста-Рика 2:0

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Мяч в ворота соперников в овертайме забил Коутиньо, второй гол на последней минуте дополонительного времени забил Неймар. Бразилия В группе Е занимает первое место, Коста-Рика последнее. До окончания этапа у команд остается по одному матчу. В заключительном туре группового этапа мирового первенства национальная команда Бразилии сыграет с Сербией 27 июня, в тот же день Коста-Рика встретится со сборной Швейцарии.