Трамп пригрозил автопрому ЕС 20-процентными пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить ввозные пошлины до 20-процентов на автомобили из Европы. Заявление последовало после введенных ответных торговых пошлин ЕС на сталь и алюминий.

Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили

"Исходя из пошлин и торговых барьеров, долгое время применяемых Европейским союзом в отношении США и их великолепных компаний и рабочих, мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили, которые ввозят в США, если они не снизят или отменят те пошлины и барьеры. Делайте их (машины - Euronews) тут!", - написал в своем твиттере Трамп.

Торговая война США с ЕС разгор елась еще в конце марта, после того, как Вашингт он объявил о введении 25-процентных пошлин на сталь и 10-процентных на алюминий, как заявил Трамп, в интересах национальной безопасности.

В ответ Евросоюз ответил аналогичными мерами и ввел пошлины на американские товары на общую стоимость в два миллиарда восемьсот миллионов евро. Кроме металлургической продукции, "черный список" пополнили и другие товары, в частности, известные американские бренды одежды, мотоциклы и виски.