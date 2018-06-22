В Италии разгорелся скандал между главой МВД Маттео Сальвини и журналистом Роберто Савиано, пишущем о неапольских мафиозиях. В эфире национального телевидения министр внутренних дел заявил, что компетентные органы изучат вопрос, есть ли по-прежнему необходиимость в постоянной защите публициста.
Сальвини отбирает телохранителей у пишущего о мафии журналиста
Сальвини отбирает телохранителей у пишущего о мафии журналиста
По мнению политика, журналист проводит много времени за границей, поэтому власти решат, на что итальянцы должны тратить деньги. "Это для меня последняя проблема, передайте ему поцелуй", - добавил Сальвини.
Роберто Савиано сразу же отреагировал на заявление министра.
"Думаешь, я тебя боюсь?", - обратился к Сальвини со своей странице в Фэйсбук публицист, а позже назвал министра клоуном.
После угроз рядом с Савино постоянно находятся телохранители, а место жительства журналиста не разглашается.