Традиционный "День музыки", ежегодно отмечаемый во Франции 21 июня, удивил грандиозным событием. Резиденция французского президента Эмманюэля Макрона на один вечер превратилась в танцевальную площадку, на которой покрутить пластинку пришли диджеи мирового уровня - от Chloé и Kiddy Smile, до Cezaire, Busy P и Kavinsky. Гостей в Елисейском дворце принимали его хозяева - президент Франции и его супруга Бриджит Макрон.
мир
Президентская дискотека в Париже
Президентская дискотека в Париже
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Euronews
Традиционный "День музыки", ежегодно отмечаемый во Франции 21 июня, удивил грандиозным событием. Резиденция французского президента Эмманюэля Макрона на один вечер превратилась в танцевальную площадку, на которой покрутить пластинку пришли диджеи мирового уровня - от Chloé и Kiddy Smile, до Cezaire, Busy P и Kavinsky. Гостей в Елисейском дворце принимали его хозяева - президент Франции и его супруга Бриджит Макрон.
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