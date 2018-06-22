Срочная новость

Срочная новость

мир

Президентская дискотека в Париже

Сейчас воспроизводится:

Президентская дискотека в Париже

Президентская дискотека в Париже
© Copyright :
Christophe Petit Tesson/Pool via Reuters
Размер текста Aa Aa

Традиционный "День музыки", ежегодно отмечаемый во Франции 21 июня, удивил грандиозным событием. Резиденция французского президента Эмманюэля Макрона на один вечер превратилась в танцевальную площадку, на которой покрутить пластинку пришли диджеи мирового уровня - от Chloé и Kiddy Smile, до Cezaire, Busy P и Kavinsky. Гостей в Елисейском дворце принимали его хозяева - президент Франции и его супруга Бриджит Макрон.

Больше от мир