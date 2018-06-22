Первая леди США посетила детей мигрантов

Первая леди США посетила один из центров содержания детей, которых разлучили с их родителями, нелегальными иммигрантами при попытке пересечения южной границы США. Она выразила благодарность тем, чьим заботам эти дети были поручены.

"Я хочу сказать слова благодарности всем и каждому за ту героическую работу, которую вы делаете ежедневно для этих детей. Мы знаем, что они тут разлучены со своими семьями", - подчеркнула Мелания Трамп.

Внимание прессы привлекла парка Мелании стоимостью 39 долларов. Удивила не цена, а нанесенное на нее граффити "Меня это не волнует". Было высказано мнение, что первая леди выражает отношение к происходящему, но, как уточнил ее супруг, Мелания так выражает свое отношение именно к прессе, названной самим Трампом фейк-ньюс.