Первая леди США посетила один из центров содержания детей, которых разлучили с их родителями, нелегальными иммигрантами при попытке пересечения южной границы США. Она выразила благодарность тем, чьим заботам эти дети были поручены.
Первая леди США посетила детей мигрантов
Первая леди США посетила детей мигрантов
"Я хочу сказать слова благодарности всем и каждому за ту героическую работу, которую вы делаете ежедневно для этих детей. Мы знаем, что они тут разлучены со своими семьями", - подчеркнула Мелания Трамп.
Внимание прессы привлекла парка Мелании стоимостью 39 долларов. Удивила не цена, а нанесенное на нее граффити "Меня это не волнует". Было высказано мнение, что первая леди выражает отношение к происходящему, но, как уточнил ее супруг, Мелания так выражает свое отношение именно к прессе, названной самим Трампом фейк-ньюс.