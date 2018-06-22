В воскресенье в Брюсселе на закрытой неформальной встрече лидеров 10-ти государств ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Австрию, будет обсуждаться создание временных центров приема мигрантов, которые предполагается разместить в приграничных с Евросоюзом странах, но не членах сообщества. В частности, в документе, на который ссылается Reuter's, одним из таких государств может стать Албания. Сами участники будущей встречи по-разному оценивают происходящее с мигрантами.
Кризис с мигрантами: Евросоюз ищет новое решение
Кризис с мигрантами: Евросоюз ищет новое решение
По мнению канцлера Австрии Cебастьяна Курца, чья страна становится председателем Европейского сообщества на ближайшие полгода, он "будет говорить на протяжении всего периода председательства в Евросоюзе о том, что прежде всего ЕС должен защищать. Это означает усиленное внимание к безопасности и к ваопросам обороны, особенно ввиду нашей борьбы против нелегальной миграции".
Накануне глава итальянского МВД Маттео Сальвини полагает, что создавать центры лучше всего в Тунисе и Ливии, с тем, чтобы мигранты подавали бы там прошение о статусе беженца, и не пересекали бы Средиземноморье, пускаясь в опасное для жизни путешествие.