Кризис с мигрантами: Евросоюз ищет новое решение

В воскресенье в Брюсселе на закрытой неформальной встрече лидеров 10-ти государств ЕС, включая Германию, Францию, Италию и Австрию, будет обсуждаться создание временных центров приема мигрантов, которые предполагается разместить в приграничных с Евросоюзом странах, но не членах сообщества. В частности, в документе, на который ссылается Reuter's, одним из таких государств может стать Албания. Сами участники будущей встречи по-разному оценивают происходящее с мигрантами.