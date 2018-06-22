Российский болельщик по имени Руслан, который поцеловал журналистку Deutsche Welle, пришел в московский офис этой телекомпании, чтобы принести свои извинения Жюльет Гонсалес Теран. Журналистка ответила, что его извинения принимает.
Извинения принесены и приняты
Извинения принесены и приняты
Инцидент произошел 20 июня на Манежной площади, Жюльетт Гонсалес Теран вела прямое включение, как вдруг прохожий ее обнял и поцеловал. Журналистка проявила чудеса самообладания, продолжив рассказывать о футболе. Телеканал заявил, что это - сексуальные домогательства, и что подобное поведение не может быть нормой. Ни на футбольном чемпионате, ни где бы то ни было еще.