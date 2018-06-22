Извинения принесены и приняты

Российский болельщик по имени Руслан, который поцеловал журналистку Deutsche Welle, пришел в московский офис этой телекомпании, чтобы принести свои извинения Жюльет Гонсалес Теран. Журналистка ответила, что его извинения принимает.

Инцидент произошел 20 июня на Манежной площади, Жюльетт Гонсалес Теран вела прямое включение, как вдруг прохожий ее обнял и поцеловал. Журналистка проявила чудеса самообладания, продолжив рассказывать о футболе. Телеканал заявил, что это - сексуальные домогательства, и что подобное поведение не может быть нормой. Ни на футбольном чемпионате, ни где бы то ни было еще.