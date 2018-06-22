Начался фестиваль музыки гнауа

Эс-Сувейра, древнейший Могадор, который охраняется ЮНЕСКО, принимает костей и участников фестиваля музыки гнауа. На него приезжают не только марокканские исполнители, но и музыканты из Европы и США. Этнические мотивы в современной рок- и поп-музыке остаются на гребне моды.

Но те, кто фестиваль организовывает и проводит, знают, что традиции сохраняются лишь тогда, когда они открыты всему новому. Поэтому главная тема нынешнего форума - это молодые исполнители музыки гнауа.

На фестивале работает собкор еuronews Вольфганг Шпиндлер: "Форум - это еще и знакомства и мастер-классы, когда рокеры выходят на сцену с маалемами - так называют тех, кто исполняет музыку гнауа, зная ту в совершенстве. Это слияние культур, которое можно увидеть и услышать лишь на этом фестивале".