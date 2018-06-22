В "Барклайс-центре" в Бруклине прошла церемония отбора игроков в профессиональные команды Национальной баскетбольной ассоциации.
Драфт НБА-2018: выбор сделан
Драфт НБА-2018: выбор сделан
Первым номером драфта НБА-2018 стал Деандре Эйтон. 19-летнего центрового выбрал "Финикс".
Эйтон родом с Багамских островов, выступал за университет штата Аризона. В прошлом сезоне игрок набирал в среднем по 20 очков и делал 11 подборов. Это самый высокий игрок драфта. Его рост - 2 ,16 м.
Форварда Марвина Бэгли из университета Дюк задрафтовал "Сакраменто" под вторым номером.
Словенский защитник Лука Дончич - третий на драфте. Чемпион Европы 2017-го в составе сборной Словении в прошлом сезоне помог мадридскому "Реалу" выиграть национальное первенство Испании. Дончич был выбран "Атлантой". Но позже его обменяли в "Даллас".