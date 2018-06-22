Ужасы миграции. Трамп о преступности в ФРГ

«На этой неделе в итальянском порту Поццалло на острове Сицилия высадили 519 мигрантов, спасенных в море. Представитель Агентства ООН по делам беженцев сообщил, что они находятся в ужасном состоянии – не только физическом, но и психологическом.

Не все пережили это изнурительное путешествие. На борту корабля береговой охраны был один труп. Более 750 человек погибло в Средиземном море только в первой половине этого года.

Мигранты прибыли в Поццалло менее, чем через две недели после того, как итальянское правительство не разрешило спасательному судну «Аквариус», перевозившему более 600 беженцев, пришвартоваться в Италии. «Аквариусу» пришлось тогда отправиться в испанскую Валенсию, чтобы, наконец, оказаться в безопасной гавани.

Высадка мигрантов в Поццалло совпала со Всемирным днем беженцев. ООН проводит это ежегодное мероприятие, чтобы привлечь внимание общественности к миллионам беженцев и перемещенных лиц во всем мире, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и преследований.

Чтобы отметить этот день, британская газета The Guardian опубликовала список людей, которые погибли, пытаясь добраться до Европы с 1993 года. Число шокирует: 34 361 человек. На самом деле, умерло почти наверняка гораздо больше, поскольку в списке указаны только те беженцы, о смерти которых было официально сообщено.

Мигранты гибнут в море или в кузовах грузовиков, их убивают ужасные условия лагерей или крайне правые группировки, ненавидящие чужаков, или экстремальный стресс их ситуации заставляет их покончить с собой.

Тем временем, число заявлений на убежище в Европе резко упало.

Миграционный кризис расколол Европейский Союз, как ничто другое ранее, и старые друзья разошлись во мнениях накануне решающего саммита на следующей неделе.

В центре шторма находится Германия, правительство которой на этой неделе оказалось на грани краха, поскольку консервативные и очень консервативные политики в коалиции Ангелы Меркель сцепились в схватке из-за миграции.

В этот момент вмешался Дональд Трамп. Президент США, известный “эксперт” по решению иммиграционного кризиса, описал Германию как “зараженную преступностью пустошь, где население повернулось против своего руководства”.

«Преступность в Германии на подъёме», – утверждал Трамп. Это ложное заявление, поскольку уровень преступности в Германии на самом деле достиг 25-летнего минимума в прошлом году.

Из Германии последовала возмущённые выпады в адрес Трампа.

Однако президент на следующий день удвоил свою ложь, утверждая, что преступность в Германии выросла на 10%, после того, как она открыла двери мигрантам, и что чиновники просто не хотят сообщать об этом криминале. «Будь умной, Америка!»

На эти утверждения можно ответить словами немецкого драматурга Бертольта Брехта, родившегося в 1898 году: «Кто не знает правды, тот просто дурак, а кто знает правду и называет это ложью, тот преступник».

Миграционный кризис вызвал бурную дипломатическую активность среди европейских лидеров. Главные вопросы для них:

Должны ли искатели убежища оставаться в первой стране ЕС, в которую они прибыли, а это чаще всего Италия или Греция?

Должен ли быть внутренний пограничный контроль, который нарушит Шенгенский принцип свободного передвижения?”