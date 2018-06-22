Мини-саммит: прорыва не будет

Найти решение проблемы миграции, ставшей предметом ожесточённых споров в Евросоюзе, призван намеченный на 28 и 29 июня саммит. А за несколько дней до него - в это воскресенье в Брюсселе пройдут экстренные переговоры лидеров стран сообщества по этому же вопросу.

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает не питать по поводу итогов неформальной встречи особых надежд.

"Мы не собираемся принимать какие-то решения относительно миграционной политики на уровне 28 государств-членов. В воскресенье речь пойдёт о проблемах, с которыми сталкиваются страны первого и второго порядка - приёма и распределения мигрантов", - пояснила она в пятницу.

Бойкотировать саммит намеревалась Италия, которая продолжает настаивать на закрытии европейских границ. Но Меркель удалось переубедить итальянского премьера. Джузеппе Конте скажет свое слово на переговорах в воскресенье.

"Конте хочет показать, что на решение проблем миграции у Италии уходит больше политических и финансовых ресурсов (на береговую охрану, работу пограничных служб и прочее), чем у других стран. Что касается мини-саммита, у нас есть информация от дипломатических источников на этот счёт. Проект, который был уже почти согласован, включавший меры по защите лиц, имеющих законное право на предоставление убежища, правила депортации тех, кто не имеет оснований на получение статуса беженца, - заморожен. Потому воскресный саммит напоминает бутафорию. И итоги его непредсказуемы", - комментирует Раян Хит, редактор в Politico Brussels.

На приглашение приехать в Брюссель главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера откликнулись порядка 16 стран. Одни из самых ярых критиков миграционной политики ЕС - страны Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Чехия и Словакия - от участие во встрече отказались.