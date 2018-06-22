Музыка для введения в транс

Фестиваль музыки Гнауа открылся на севере Марокко. Лучшие исполнители из разных стран, прежде всего, с севера Африки, представляют здесь традиционную культуру. В городе Эс-Сувейра несколько дней играют музыку, которая имеет важное культурное и религиозное значение, а ещё и может служить для введения слушателей в транс.

Организаторы фестиваля напоминают, что эта музыка положила начало таким стилям, как Блюз, Ритм-энд-блюз и Рок. Гнауа вдохновлялись Джимми Хендрикс и Джимми Пейдж. За несколько дней фестиваля, как ожидается, его посетят до 500 000 человек.