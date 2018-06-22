Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини вновь подтвердил решение правительства не впускать в итальянские порты судно "Лайфлайн" под нидерландским флагом, которое подобрало в море более 200 нелегальных мигрантов.
Италия призывает арестовать судно с нелегалами
Италия призывает арестовать судно с нелегалами
По информации министра транспорта Италии Данило Тонинелли, власти Нидерландов не подтвердили, что "Лайфлайн" принадлежит этой стране. Он пообещал расследовать происхождение судна.
Маттео Сальвини фактически обвинил немецкую неправительственную организацию, зафрахтовавшее судно, в участии в противозаконном трансграничном трафике людей. По его словам, "Лайфлайн" сможет увидеть Италию "только на открытке", потому что "законы существуют для того, чтобы их соблюдать, а человеческими жизнями играть нельзя".
В настоящее время судно с нелегалами находится в мальтийских водах. Италия призывает власти островного государства с целью спасения пассажиров и прояснения ситуации арестовать судно и задержать экипаж.
На прошлой неделе итальянские власти отказались впустить в свои порты судно неправительственной организации "СОС Средиземноморье" "Аквариус" с нелегальными мигрантами из Африки на борту. В конечном итоге судно прибыло в испанский порт Валенсия. Около половины пассажиров заявили испанским властям о желании получить убежище во Франции.