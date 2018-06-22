Lifeline: "Обвинения Рима абсурдны"

Отказ официального Рима дать причал очередному судну с мигрантами - на этот раз неправительственной организации Lifeline - вновь вызвал массу вопросов, в том числе - об ответственности за судьбы спасённых людей. Об этом, дальнейших действиях и ситуации на борту рассказывает в интервью корреспонденту Euronews Алексу Моргану соучредитель НПО Аксель Штайер.

"Следующим нашим шагом будет обращение к другим европейским странам за помощью. Потому как людей, которые сейчас на борту, нужно немедленно эвакуировать. Находиться в море по 50, 80 часов и больше - совершенно недопустимо. У многих из них морская болезнь. Ситуация непростая. Но нужно сохранять спокойствие и ждать. Посмотрим, что будет дальше".

Алекс Морган, Euronews:

"Из Италии поступают заявления о том, что своей работой ваша команда, как и другие, побуждают людей на совершение опасного путешествия. Вероятно, итальянцы думают, что своей жесткой критикой - и конкретно в ваш адрес - они словно отговаривают мигрантов от того, чтобы идти на риск, а вы, в свою очередь, нарушаете правила. Что вы думаете на это счёт?"

Аксель Штайер, Lifeline:

"Во-первых, мы спасли эту группу беженцев в открытом море. Надо понимать, что это огромное пространство. Нужны удача и везение, чтобы найти в нём лодку. Никто не отправляется туда, надеясь на спасателей. Так что все эти обвинения - полный абсурд".