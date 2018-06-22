Умер поэт Наум Коржавин

Поэт Наум Коржавин скончался в США на 93-м году жизни. Об этом сообщила его друг, поэтесса Вероника Долина в "Фейсбуке".

Наум Коржавин родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1945 году будущий поэт поступил в Литературный институт, но в 1947 был арестован и провел восемь месяцев в изоляторе МГБ СССР, после чего был выслан в Сибирь.

В 1954 году был амнистирован, еще через два года - реабилитирован, после чего продолжил учебу в Литературном институте, который окончил в 1959 году.

В период "оттепели" начал публиковать собственные стихи в журналах. Однако, когда он выступил в защиту арестованных "узников совести" Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, то печатать его перестали.

В 1950-1960-е годы многие стихи Коржавина распространялись в самиздате. В 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг "нехваткой воздуха для жизни".

Коржавин уехал в США, жил в Бостоне. Первый раз вернулся в СССР в 1989 году по приглашению Булата Окуджавы. Последние годы Коржавин жил в Северной Каролине (США).