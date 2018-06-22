Франция: винный скандал

Знаменитая французская винодельня Сhâteau Giscours заплатит 200 тысяч евро штрафа за незаконное добавление сахара в продукцию 2016 года. Такое решение вынес суд Бордо. Директор компании Александр Ван Бик получил три месяца тюрьмы условно. Помимо этого, будут уничтожены конфискованные в ходе проверок 397 гектолитров вина на общую сумму в два миллиона 200 тысяч евро.