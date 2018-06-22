Знаменитая французская винодельня Сhâteau Giscours заплатит 200 тысяч евро штрафа за незаконное добавление сахара в продукцию 2016 года. Такое решение вынес суд Бордо. Директор компании Александр Ван Бик получил три месяца тюрьмы условно. Помимо этого, будут уничтожены конфискованные в ходе проверок 397 гектолитров вина на общую сумму в два миллиона 200 тысяч евро.
Франция: винный скандал
Франция: винный скандал
"Решение суда несправедливо, но это решение суда. Я же вправе подать апелляцию и иметь свое мнение". - заявил адвокат. "Мы будем бороться до конца, чтобы добиться правды".
Добавление сахара в вино (шаптализация) допускается во Франции только когда из-за плохой погоды в винограде понижен уровень сахара необходимый для полного брожжения.
Сhâteau Giscours одна из самых известных виноделен региона Бордо основана в середине 16 века. Виноградники располагаются на площади в 300 гектаров.