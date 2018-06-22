Иран Евросоюзу: "платите нам через интернет"

В Брюсселе прошла конференция по сотрудничеству Ирана и Европы. С её помощью Тегеран постарался обойти санкции, вновь наложенные на него Вашингтоном.

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния надеется, что Евросоюз не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), как это сделали Соединённые штаты, и укрепит ядерную сделку, иначе её вскоре может нарушить сам Иран.

«В этот раз очень трудно быть оптимистом, потому что время истекает, - сказал Амир Хоссейн Заманиния. - Иран проявил стратегическое терпение, но СВПД выведен из равновесия. Те, кто считает это соглашение важным, а это так, должен восстановить баланс».

«Иранский дипломат и экономист Мохаммад Хоссейн Адели советует европейцам закупать у его страны нефть так, что этому не могли помешать США, и осуществлять ей платежи посредством интернета.

«Знания и технология дают множество способов преодоления всяческих границ и санкций, - сказал Мохаммад Хоссейн Адели. - Отношения и сотрудничество всё больше осуществляются через Интернет и технологию, а не прежними способами, которые требовали физического перемещения вещей с одного места в другое».