В Брюсселе прошла конференция по сотрудничеству Ирана и Европы. С её помощью Тегеран постарался обойти санкции, вновь наложенные на него Вашингтоном.
Иран Евросоюзу: "платите нам через интернет"
Иран Евросоюзу: "платите нам через интернет"
Заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния надеется, что Евросоюз не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), как это сделали Соединённые штаты, и укрепит ядерную сделку, иначе её вскоре может нарушить сам Иран.
«В этот раз очень трудно быть оптимистом, потому что время истекает, - сказал Амир Хоссейн Заманиния. - Иран проявил стратегическое терпение, но СВПД выведен из равновесия. Те, кто считает это соглашение важным, а это так, должен восстановить баланс».
«Иранский дипломат и экономист Мохаммад Хоссейн Адели советует европейцам закупать у его страны нефть так, что этому не могли помешать США, и осуществлять ей платежи посредством интернета.
«Знания и технология дают множество способов преодоления всяческих границ и санкций, - сказал Мохаммад Хоссейн Адели. - Отношения и сотрудничество всё больше осуществляются через Интернет и технологию, а не прежними способами, которые требовали физического перемещения вещей с одного места в другое».