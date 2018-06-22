Срочная новость

Срочная новость

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Сгорел на работе

Что будет, если грузовик вспыхнет на ходу? Испытать это на себе пришлось жителям китайской провинции Гуйчжоу. Автомобиль загорелся, когда проезжал мимо городской гостиницы. Прохожие заметили, что в задней части кузова что-то дымит, и стали кричать водителю. Тот буквально в последний момент успел остановиться и выпрыгнуть из кабины вместе с пассажиром.

Грузовик очень быстро был охвачен огнём, который перекинулся ещё и на соседний автомобиль. Тушить пожар начали работники гостиницы, — отмечается, что это позволило избежать более серьёзных потерь. В результате возгорания никто не пострадал, что стало причиной ЧП — должно установить следствие.

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