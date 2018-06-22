Греция официально справилась с кризисом

Еврогруппа объявила о завершении финансового кризиса в Греции. Афинам собираются перевести ещё 15 миллиардов евро в качестве последнего транша программы поддержки, которая после этого должна прекратиться.

Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах

Греция теперь сама справится со своими финансами, — уверен еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси: «Это великий день. Без сомнений, он важен для Греции и для всей Еврозоны. Мы выходим из восьмилетнего кризиса. Мы потратили много сил, чтобы найти выход, а теперь наступило время праздновать. Греция теперь уверенно стоит на ногах, благодаря ответственности и солидарности».

Программа помощи Греции завершится в августе. К этому времени Афины должны накопить достаточно средств на выплату долгов в течение почти двух лет. В заявлении Еврогруппы сказано, что это серьёзная гарантия на случай любых рисков.

Положительно о результатах работы Еврогруппы отзывается вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис: «Это действительно исторический момент, Греция наконец встаёт на ноги. Эта сделка позволяет значительно облегчить долговое бремя Греции. Теперь можно обеспечить постепенное возвращение Греции на рынки и её финансовую стабильность».

В Международном валютном фонде, между тем, озабочены состоянием финансов Афин в долгосрочной перспективе и не исключают, что Еврогруппе придётся принимать дополнительные меры поддержки.