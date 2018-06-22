Греция: кризис объявили завершенным

Финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся 8 лет и представлявший угрозу единству зоны евро, завершился. Об этом объявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси. По итогам заседания Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Афинам. Почувствовали ли облегчение греки?Об этом корреспондент euronews Акис Тацис поговорил с прохожими на улицах Афин:

"Кредиторы нас поздравляют... Но это не значит, что экономика тут-же восстановится и люди это сразу почувствуют. Я думаю, что на это потребуется несколько лет".

"Я не считаю, что кризис закончился. Кризис все еще существует. Нам просто, так сказать, продлили жизнь".

"Экономика развивается циклично. Мы уже прошли через очень сложный период. Сейчас самое главное, чтобы наша экономика вышла на нормальную орбиту".

Греция покинет программу финансовой помощи со значительной подушкой ликвидности в 24,1 млрд евро. Этого запаса, считают в ЕС, достаточно для обслуживания долговых обязательств в течение 22 месяцев.

Панагиотис Петракис, экономист: "Не стоит полагать, что нынешнее развитие событий раскрасит реальность в более яркие, живые цвета. Но, с другой стороны все, что происходит несет в себе положительный заряд".

Акис Тацис euronews:

"В феврале 2010 года Олли Рен, занимавший тогда пост еврокомиссара по финансам, сказал, что после введения первых мер жесткой экономии греки проявляют настоящее мужество. В июне 2018 года, после завершения встречи Еврогруппы, преемник Рена Пьер Московиси заявил, что финансовый кризис вокруг Греции завершился. При этом и Афины и Еврокомиссия признают: для реального восстановления экономики необходимо постоянно предпринимать определенные усилия".