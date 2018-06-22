Предвыборная кампания в Турции вступила в завершающую стадию. Уже 24 июня в стране пройдут внеочередные президентские выборы.
Турция на пороге выбора
Турция на пороге выбора
В пятницу действующий глава государства Реджеп Эрдоган собрал своих сторонников в Анкаре. В ходе выступления он вновь пообещал разобраться с террористами и курдскими группировками в Сирии и Ираке, а также "устранить любую угрозу национальной безопасности" внутри Турции.
Одновременно в Анкаре десятки тысяч людей вышли поддержать Мухаррема Индже. Это главный политический соперник Эрдогана. Он выступает за сильную парламентскую систему и обещает провести реформу системы образования в стране, чтобы вернуть ей светский характер.
По данным последних опросов, Индже поддерживает почти треть населения Турции.
Президентские выборы в стране пройдут 24 июня. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, однако основная борьба развернется именно между Эрдоганом и Индже.
Одновременно состоятся выборы парламентские. Формально к голосованию допущены 9 партий, однако борьба для большинства из них обещает быть крайне трудной. Новый состав законодательного органа будет сформирован в соответствии с недавно одобренными поправками: для прохождения в парламент партиям придется преодолеть 10-процентный электоральный барьер.
Перед лицом правящей Партии справедливости и развития во главе с Эрдоганом силы оппозиции, несмотря на разногласия, договорились о создании коалиции.