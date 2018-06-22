Франция отмечает "День музыки"

Любовь объединяет людей ... любовь к музыке. Ей посвящён традиционный праздник Fête de la Musique, ежегодной отмечаемый во Франции 21 июня. С раннего утра и до поздней ночи на улицах, в парках, на площадях городов всей страны проходят бесплатные музыкальные концерты. На одной сцене выступают профессионалы и любители, коллективы и соло-исполнители самых разных направлений и жанров.

"Я предпочитаю рэп, а классическую музыку слушать не привык. Потому я пришёл сюда", - объясняет молодой человек.