Франция отмечает "День музыки"

Любовь объединяет людей ... любовь к музыке. Ей посвящён традиционный праздник Fête de la Musique, ежегодной отмечаемый во Франции 21 июня. С раннего утра и до поздней ночи на улицах, в парках, на площадях городов всей страны проходят бесплатные музыкальные концерты. На одной сцене выступают профессионалы и любители, коллективы и соло-исполнители самых разных направлений и жанров.
"Я предпочитаю рэп, а классическую музыку слушать не привык. Потому я пришёл сюда", - объясняет молодой человек.
"Вряд ли я бы купила билет в оперу. Когда представление проходит на улице - другое дело: я обязательно его посмотрю и послушаю", - говорит одна из зрительниц.
"Мы переживаем трудные времена. В людях много эгоизма. Но этот праздник, как и подобные ему, помогает восстановить связь, стать ближе друг к другу и заставить людей улыбаться", - уверен этот меломан.
Традицию, начало которой было положено еще в 1982 году, подхватывают и другие страны. Праздник музыки отмечается в сотнях городов по всему миру, в том числе в России.
С места событий передаёт корреспондент Euronews Анн-Лиз Фантино: "Нынешний фестиваль - 37-ой по счёту. Только в Лионе организовано 40 концертов. С каждым годом "Праздник музыки" пользуется все большим успехом.По данным Министерства культуры страны, в этом году участие в нём приняли подавляющее большинство французов".